Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.
Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstihbari bilgi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.
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