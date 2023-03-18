Kitaplarıyla kendine bir dünya kurdu. Tek hayalini gerçekleştirmek için aralıksız çalışmaya başladı.

Şevval Yılmaz Adıyamanlı... Depremde evi hasar gördü, ailesi ile birlikte çadırkente yerleşti. Çok sevdiği kitapları ise enkaz altında kaldı.

Şeval, depremle beraber kitaplara bakış açısının daha çok değiştiğini, çünkü ailesine daha güzel bir gelecek vermek istediğini söyledi.

Kitaplarına kavuşan genç kız, sınava hazırlanıyor

Genç kızın okuma azmini psikososyal destek ekibi fark etti. Kitapları alındı ve Şevval'e kısa sürede ulaştırıldı.

"Depremden önce sınava hazırlanıyordum, üniversite sınavına. Bugün hocamız istediğim kitapları getirmiş gidip kitaplarımı aldım, en çok da matematik seviyorum."

Çadır kalabalık ve gürültü olduğu için Şevval çalışmakta zorlanıyor. Üniversite sınavına hazırlanan genç kız çadırın yakınındaki okula gidiyor.

"Gün içerisinde kalktığım zaman işte normal bir şekilde kalkıp anneme yardım ediyorum. akşam saat 6'yı bekliyorum bizim mesai o zaman başlıyor. Okuldaki kalabalık bittiği zaman okula gidiyorum. Gece 12'ye 11'e kadar, çok üşümezsem devam ediyorum. Çok üşürsem kalkıp geliyorum"

Şevval tek hayali olan hukuk fakültesini kazanabilmek için çalışıyor.