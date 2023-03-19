Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki iki katlı kalem fabrikasının üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiyenin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.