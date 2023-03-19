Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kalem fabrikasında yangın
İstanbul Başakşehir'de kalem fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi hasara yol açtı.
Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki iki katlı kalem fabrikasının üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiyenin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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