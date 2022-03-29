Kaza, Körfez ilçesi Barbaros mahallesi D100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, sağ şeritten makas atarak sol şeride geçmek istedi. Sol şeritteki otomobili son anda fark eden sürücü, önce bir otomobile ardından da park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza anı ve makas atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.