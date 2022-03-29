Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terke köyünde, define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda D.G., M.Z., K.G. ve R.C. suçüstü yakalandı.
Yapılan incelemede, kazı yapanlara yardım ve gözcülük yaptığı tespit edilen H.D. ve N.G. daha sonra gözaltına alındı.
Alanda yapılan aramalarda 8 dinamit, 1 ruhsatsız tabanca ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı Kastamonu
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