Beştelsiz Mahallesi 5. Sokak'ta, boşanma aşamasında olan Ramazan S. ile Evin S'nin aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada iki aileden 9 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı geçişlere kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede silah, 2 fişek, 9 boş kovan, 3 bıçak ve 2 sopa ele geçirildi.

Kavgada yaralanan Hasan S, Ramazan S, Muhammet Nesim S, Abdulkadir S. ve İsmail S. ile Veysel B, Hüseyin B, Azat B. ve Yakup B'nin tedavilerinin tamamlanmasının ardından sorguları için emniyete götürüleceği bildirildi.