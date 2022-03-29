Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında özel sektör çalışanı, polis, astsubay ve uzmanların da bulunduğu 10 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, İstanbul, Afyon ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Edirne'ye getirileceği öğrenildi.