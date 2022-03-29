Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına düzenlenen soruşturmada 10 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında özel sektör çalışanı, polis, astsubay ve uzmanların da bulunduğu 10 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, İstanbul, Afyon ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin Edirne'ye getirileceği öğrenildi.
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