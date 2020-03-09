Haber Giriş: Kaynak: AA
LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs durağı yakını D100 Karayolu Avcılar istikametinde Samet A'nın kullandığı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, LPG'li olduğu belirtilen otomobildeki yangını söndürdü.
Araç, kullanılamaz hale geldi.
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