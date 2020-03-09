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Hatay'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
[Fotoğraf: AA]
Hatay’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki insan kafası figürü, 7 altın ile iki gümüş sikke ele geçirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında iki otomobili takibe aldı.
Arsuz ilçe merkezinde durdurulan araçlarda yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki iki insan kafası figürü, 7 altın ile iki gümüş sikke bulundu.
Polis ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı Opersayon hataySon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:04
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