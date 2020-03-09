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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi yakınlarında, Yunus Yağmurlu yönetimindeki 16 AUD 84 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yağmurlu ile araçtaki Enver Canbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası denizli kaza denizli haberleriSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:57
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