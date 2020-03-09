Haber Giriş: Kaynak: AA
Pidenin içinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda pideye gizlenmiş 124 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu H.A'nın Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.
Takip sonucu Elazığ sınırlarına giren otobüse operasyon düzenleyen ekipler, aracın bagajında pideye gizlenmiş 8 plaka halinde 124 gram toz esrar buldu.
Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu polis pideSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 10:52
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