Ağrı'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.

Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

[Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı Fotoğraf: AA]

İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.