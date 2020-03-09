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Ağrı'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da etkili olan yoğun sis sabah saatlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte trafiğe çıkan araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Ağrı'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü.
Bu nedenle Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarını kullanan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
[Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı Fotoğraf: AA]
İl merkezinde de etkisini gösteren sis dolayasıyla araçlarıyla iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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