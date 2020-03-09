İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'da depremin ardından tatil edilen 25 okulda öğrenciler 15 gün aradan sonra yeniden ders başı yaptı.

Öğrenciler, depremde hayatlarını kaybeden 3 arkadaşının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

[Depremin ardından öğrenciler sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Fotoğraf: DHA]

23 Şubat'ta meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Depremin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, çevredeki 25 okul da tatil edildi.

[Kıyafetsiz ve çantasız olarak okula gelen öğrencilerin bir kısmı, sabah erken saatlerde okulun önünde okunan İstiklal Marşı'nın ardından, birleştirilmiş sınıfa geçerek eğitime başladı Fotoğraf: DHA]

İlk ders zili hüzünlü çaldı

Depremde okul çantaları ve kitapları enkaz altında kalan öğrenciler, tatilin ardından bugün dersbaşı yaptı. Kıyafetsiz ve çantasız olarak okula gelen öğrencilerin bir kısmı, sabah erken saatlerde okulun önünde okunan İstiklal Marşı'nın ardından, birleştirilmiş sınıfa geçerek eğitime başladı.

Depremde babası ve 3 kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden 7 yaşındaki Fatma Furat'ın eğitim gördüğü 1/A sınıfındaki sırası ise boş kaldı. Öğrenciler, depremde yaşadıklarını anlatırken, depremde hayatını kaybeden arkadaşları için çok üzgün olduklarını dile getirdiler.

[Öğrenciler, depremde hayatını kaybeden arkadaşları için yas tutuyorlar Fotoğraf: DHA]

2/A sınıfından Hüseyin Tosun ve 8/A sınıfından 14 yaşındaki Emirhan Acar'ın hayatını kaybettiği 300 öğrencisi bulunan Özpınar Ortaokulu'ndaki öğrenciler de, hala arkadaşlarının yasını tutuyor.