Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bilgisayar monitörü içerisinde esrar yakalatan hemşire tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Bolu’da, TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bilgisayar monitörü içine saklanmış 864 gram esrarla yakalanan hemşire Ö.Ç. (33), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yol üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, uyuşturucu taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisinde gizlenmiş 17 paket halinde 864 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Özgür Çapa, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Çapa, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Etiketler: uyuşturucu polis hemşireSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:23
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