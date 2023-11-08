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Türkiye
AA 08.11.2023 10:08

Lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan 122 kilo uyuşturucu çıktı

Adana'da polis ekiplerince lastiğine ateş edilerek durdurulan pikapta 122 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtan 122 kilo uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığını belirlediği bir pikabı merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda takibe aldı.

Ekipler, sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine aracın peşine düştü.

Pikabı lastiklerine silahla ateş ederek durduran ekipler, sürücü Sedat G. (46) ve yanındaki arkadaşı Celal D'yi (56) gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramalarda çok sayıda çuvalda toplam 122 kilo 300 gram skunk bulundu.

Gözaltına alınan sürücü ifadesinde, alkollü olduğu için ekiplerden kaçtığını, çuvallardaki uyuşturucudan bilgisinin olmadığını, tekstil malzemesi taşıdığını zannettiğini öne sürdü.

Diğer şüpheli de uyuşturucuyla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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