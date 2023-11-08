'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı' icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı tatbikatlarından olan 'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı', Erciş ilçesinde konuşlanmış 108. Topçu Alay Komutanlığında üst düzey askeri erkanı ile ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı’nda; seferberlik sisteminin denenmesi, tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi, yedek personelin seferde kullanacağı silah, teçhizat, araç ve malzemeye intibakları, yedek personel ile ilgili tebliğ ve celp işlemlerinde askeri ve mülki makamlar arasında koordinasyonun ve yükümlülerle iletişimin tesis edilmesi, seferberlik ve savaş hâlinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi amaçlanıyor.

Tatbikata 140 yedek personel, 28 sefer görev emirli araç ile kamu kurum ve kuruluşlarından bazı unsurlar katıldı.

Başarıyla icra edilen tatbikatın ardından protokol tarafından, tatbikata katılan askerlerin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü alanda incelemelerde bulunularak, açılan araç ve teçhizat sergisi gezildi.

Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı’na Van Vali Yardımcısı Murat Yaylabaşı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Asal Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Erol Özpulat, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçe protokolü, kurum amirleri katıldı.