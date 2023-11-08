Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 08.11.2023 10:04

'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı' icra edildi

Van'ın Erciş ilçesinde üst düzey askeri erkanın katılımıyla 'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı' icra edildi.

'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı' icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı tatbikatlarından olan 'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı', Erciş ilçesinde konuşlanmış 108. Topçu Alay Komutanlığında üst düzey askeri erkanı ile ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı’nda; seferberlik sisteminin denenmesi, tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi, yedek personelin seferde kullanacağı silah, teçhizat, araç ve malzemeye intibakları, yedek personel ile ilgili tebliğ ve celp işlemlerinde askeri ve mülki makamlar arasında koordinasyonun ve yükümlülerle iletişimin tesis edilmesi, seferberlik ve savaş hâlinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi amaçlanıyor.

'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı' icra edildi

Tatbikata 140 yedek personel, 28 sefer görev emirli araç ile kamu kurum ve kuruluşlarından bazı unsurlar katıldı.

'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı' icra edildi

Başarıyla icra edilen tatbikatın ardından protokol tarafından, tatbikata katılan askerlerin iş ve işlemlerinin yürütüldüğü alanda incelemelerde bulunularak, açılan araç ve teçhizat sergisi gezildi.

'Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı' icra edildi

Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı’na Van Vali Yardımcısı Murat Yaylabaşı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Asal Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Erol Özpulat, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçe protokolü, kurum amirleri katıldı.

ETİKETLER
Van Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
Doğu buz kesti: Araç camları buzla kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Bakan Bolat: Türkiye E-İhracat Platformu'nu hayata geçireceğiz
10:35
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
10:32
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
10:29
Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir, hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez
10:39
Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi
10:24
Bakan Tunç: İsrailli saldırganlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek
Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ