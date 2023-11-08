Açık 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.11.2023 10:11

Doğu buz kesti: Araç camları buzla kaplandı

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken Doğu'da sıcaklıklar eksi derecelere düştü. Ardahan, Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

Doğu buz kesti: Araç camları buzla kaplandı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Ardahan'da, buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kentin yüksek tepelerinde kar yağışının olması nedeniyle bazı yollarda buzlanma oluştu.

Erzurum

Erzurum'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkilerde kırağı oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta da yüksek kesimlerde kar, il merkezinde soğuk ve kırağı etkili oldu.

Yüksek kesimlerin kar yağışıyla beyaza büründüğü kentte, araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

ETİKETLER
Ardahan Erzurum Hava Sıcaklıkları Kars
Sıradaki Haber
Aksaray'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Bakan Bolat: Türkiye E-İhracat Platformu'nu hayata geçireceğiz
10:35
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
10:32
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
10:29
Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir, hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez
10:39
Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi
10:24
Bakan Tunç: İsrailli saldırganlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek
Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ