Doğu buz kesti: Araç camları buzla kaplandı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Ardahan'da, buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kentin yüksek tepelerinde kar yağışının olması nedeniyle bazı yollarda buzlanma oluştu.

Erzurum

Erzurum'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkilerde kırağı oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta da yüksek kesimlerde kar, il merkezinde soğuk ve kırağı etkili oldu.

Yüksek kesimlerin kar yağışıyla beyaza büründüğü kentte, araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.