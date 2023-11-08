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Türkiye
DHA 08.11.2023 09:14

Kars'ta sıcaklık eksi 6 dereceye düştü

Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü Kars'ta, sürücüler don ve buzlanmaya karşı araçlarını battaniyeler ve brandalarla korumaya çalıştı.

Kars'ta sıcaklık eksi 6 dereceye düştü

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Kar yağışının olmadığı kent merkezinde, vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli tedbirler aldı.

Kapalı otoparkı olmayan sürücüler, araçlarını korunmak için battaniye ya da branda kullandı. Özellikle motor ve araç camlarını battaniye ile kapatan sürücüler, soğuk havadan yakındı.

"Yavaş yavaş kış geliyor"

Tarkan Taşkıran, "Havalar artık soğumaya başladı, eksi 6'yı görüyoruz. Bazı araçlar çalışmakta zorluk çekiyor, üzerlerine battaniye atılıyor. Yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Yavaş yavaş kışımız geliyor. İş yerlerinin de camları buharlaşmadan dolayı donmaya başladı" dedi.

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