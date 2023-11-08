Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskikale köyü Çiftehanlar mevkisinde yol kontrol faaliyeti sırasında M.İ. yönetimindeki minibüsü durdurdu.
Minibüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri ayrıca Artvin-Erzurum kara yolu Şehitlik mevkisinde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 15 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan, göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.İ. ile S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.