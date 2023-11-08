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Türkiye
AA 08.11.2023 09:44

Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Artvin'in Şavşat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskikale köyü Çiftehanlar mevkisinde yol kontrol faaliyeti sırasında M.İ. yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Minibüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri ayrıca Artvin-Erzurum kara yolu Şehitlik mevkisinde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 15 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.İ. ile S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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