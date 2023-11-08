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Türkiye
İHA 08.11.2023 09:47

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 firari yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu örgütün firari üyelerine karşı geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ‘Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’nden arama kararı bulunan ve uzun süreden beri firari durumda olan 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için 27 Eylül ile 7 Kasım tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi.

Örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan baskınlarda, 13 FETÖ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul FETÖ Terörle Mücadele
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