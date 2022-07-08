Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastiği çıkan otomobil duvara çarptı: 5 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lastiği çıkan ve bir apartmanın zemin katında bulunan bakkal dükkanının duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Denizli'de Beytullah Yılmaz idaresindeki otomobil seyir halindeyken sağ arka tekerleği belirlenemeyen nedenle çıktı.
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir apartmanın zemin katında bulunan bakkalın duvarına çarparak durdu.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Yılmaz ile yanındakiler Ebru Yılmaz, Ceren Yılmaz, Raziye Gül Üleş ve Aysun Bozkurt sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bakkal işleten Hasan Avcık, kazadan 2 dakika önce dışarıdaki dolaplara içecek yerleştirdiğini ve şans eseri kurtulduğunu söyledi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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