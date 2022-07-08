Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
[Fotograf: DHA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde streç film yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyreden streç film yüklü yabancı plakalı tırın motor bölümünde yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Aracın ve dorsenin bütün bölümlerini saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tır kullanılamaz hale gelirken, çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
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