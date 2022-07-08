Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kartal İskelesi'nde geri manevra yaptığı sırada iskele boşluğunda asılı kaldı.

Çevrede vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüye, sürücü ve yanındaki arkadaşının otomobil kaputuna oturarak, yardım beklediği anlar yansıdı.

Olay yerine gönderilen çekiciyle askıda kalan otomobil kurtarıldı.

[Fotoğraf: İHA]