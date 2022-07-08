Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Askıda kalan otomobilin denize düşmemesi için üstüne oturup yardım beklediler
[Fotograf: İHA]
Yalova sahilinde geri manevra yapan bir otomobil, iskelede askıda kaldı. Otomobilin denize düşmesini engellemek isteyen sürücü ve arkadaşı, kaput üzerine oturarak yardım gelmesini bekledi.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kartal İskelesi'nde geri manevra yaptığı sırada iskele boşluğunda asılı kaldı.
Çevrede vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüye, sürücü ve yanındaki arkadaşının otomobil kaputuna oturarak, yardım beklediği anlar yansıdı.
Olay yerine gönderilen çekiciyle askıda kalan otomobil kurtarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Sıradaki Haber
En çok mikroplastik kirlilik 4,7 milyon ile Beşiktaş iskelesinde görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz