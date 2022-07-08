Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 14:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kamyonetten atlayan koyunlar yakalandı: O anlar kamerada
İstanbul'da koyunlar kamyonetten atlayarak kaçmaya başladı. Trafikte araçların arasında koşan 2 kurbanlık koyun sahipleri tarafından yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde alınan kurbanlık koyunlar, kamyonetten atlayarak kaçmayı başardı. Cadde üzerinde araçların arasında koşan kurbanlık koyunlar nedeniyle trafik bir anda durdu.
Kısa sürede yakalanan 2 koyun kamyonete koyularak götürüldü. Koyunların yakalanmasıyla trafik normale döndü.
Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Koyun Kurban Bayramı
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