Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 14:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da bayram yoğunluğu: 5 kilometrelik kuyruk oluştu
[Fotograf: DHA]
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, arife gününde de Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye devam ediyor. Kent girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğuna neden oldu.
Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatil tercih ettiği belirtildi.
Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.
Etiketler: Kurban Bayramı Muğla
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