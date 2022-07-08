Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sulama kanalına düşen kadını polis ekipleri kurtardı
[Fotograf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında yardım isteyen bir kadın sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Polis ekipleri, korkuluklardaki bir beze tutunan ve boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için harekete geçti.
Bir polis memuru, demir korkuluktan atlayarak sulama kanalındaki kadını kurtardı. Korkuluklardan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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