Ataşehir TEM Otoyolu'nda Mehmet Genç yönetimindeki otomobil arızalanınca araçtaki 2 kişi inerek otomobili emniyet şeridine itmeye başladı.

Bu sırada Hasan Kuşuğurturan yönetimindeki otomobil, aracı itenlere çarptı. Kazada bozulan aracı iten 2 kişi ile sürücü Hasan Kuşuğurturan yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir şerit kapatılırken, trafik durma noktasına geldi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.