Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arızalanan otomobili itenlere araç çarptı
[Fotograf: DHA]
TEM Otoyolunda arızalanan aracı emniyet şeridine iten 2 kişiye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada, 3 kişi yaralanırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı
Ataşehir TEM Otoyolu'nda Mehmet Genç yönetimindeki otomobil arızalanınca araçtaki 2 kişi inerek otomobili emniyet şeridine itmeye başladı.
Bu sırada Hasan Kuşuğurturan yönetimindeki otomobil, aracı itenlere çarptı. Kazada bozulan aracı iten 2 kişi ile sürücü Hasan Kuşuğurturan yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir şerit kapatılırken, trafik durma noktasına geldi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası İstanbul
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