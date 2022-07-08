Kurban Bayramı öncesi sahte alkolün İstanbul’da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Başakşehir’de tespit edilen imalathaneyi takibe aldı.

Ekipler, sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan oto yıkamacıya ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda, geçtiğimiz yılbaşı öncesi sahte içkiden hayatını kaybeden çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesi ile “kasten öldürme” suçlaması ile aranan M.K., oto yıkama servisinin sahibi E.Ö. ile gözaltına alındı.

Yapılan arama neticesinde M.K.'nin üzerinde, biri yurt dışında yaşayan B.K. ve M.D. adlı akrabaları üzerine düzenlenmiş iki farklı kimlik kartı çıktı.

Yakalanan E.Ö. ve M.K. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan aramalarda 1 ton 300 litre etil alkol ile dönüştürme işlemi için kullanılan büyük plastik depo, pet şişe ve bidonlar ele geçirildi.