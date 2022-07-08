Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 09:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeğe çarpmamak için fren yaptı otobüsle çarpıştı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Ataşehir’de İETT otobüsü sürücüsü, köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada otobüse, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.
İddiaya göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde, sabah saatlerinde E.B. kontrolündeki İETT otobüsü, seyir halindeyken bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.
O esnada arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün sürücüsü N.T., kontrolünü kaybedip öndeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.
[Fotoğraf: İHA]
Çarpmanın etkisiyle bir yolcu hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.
Hastaneye kaldırılan yolcunun durumu iyi
Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri hafif yaralanan yolcuyu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
[Fotoğraf: İHA]
Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken şerit, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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