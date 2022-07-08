İddiaya göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde, sabah saatlerinde E.B. kontrolündeki İETT otobüsü, seyir halindeyken bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.

O esnada arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün sürücüsü N.T., kontrolünü kaybedip öndeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

[Fotoğraf: İHA]

Çarpmanın etkisiyle bir yolcu hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan yolcunun durumu iyi

Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri hafif yaralanan yolcuyu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken şerit, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.