İstanbul'da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu, trafik yer yer durma noktasına geldi.

Bolu Dağı'nda uzun araç kuyrukları oluştu

Ankara yönündeki yoğunluk nedeniyle Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Yumrukaya kesimlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Otoyolun Düzce kesimindeki gişeler, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde de yoğunluk hakim.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahlarda kontrollerini sıklaştıran Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafikteki yoğunluk dron ile de görüntülendi.

Kilit kavşak'ta bayram trafiği başladı

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, 43 ilin geçiş noktasında bulunan 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale`de yoğunluğa neden oluyor.

Ulaşımın aksamaması için ekipler görevde

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, jandarma ve polis trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Trafik yoğunluğunun bugün de artarak devam etmesi bekleniyor.





