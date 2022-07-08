Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 05:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı
[Fotograf: AA]
Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.
Bitlis-Baykan karayolunun Yenice Jandarma Karakolu mevkisinde, kontrolden çıkan Ahmet Çelik'in kullandığı tır, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan şoför Çelik, olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
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