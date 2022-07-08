Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de pazarda çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar M.Ç. ile F.A. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.
Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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