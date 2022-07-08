Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki tır, Çerkezköy yolu Işıklar mevkiinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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