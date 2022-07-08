Rahmi Koç'un kullandığı motosiklet, Ankara Caddesi’nde F.K'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan F.K’nin işlemlerinin sürüyor.