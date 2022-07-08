Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Rahmi Koç'un kullandığı motosiklet, Ankara Caddesi’nde F.K'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Koç’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan F.K’nin işlemlerinin sürüyor.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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