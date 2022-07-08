Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]
Uşak'ta akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Ortaköy'de daha önceden husumetli oldukları öğrenilen akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla ateş edildi.
Kavgada vücuduna mermilerin isabet ettiği 49 yaşındaki Ertuğrul T. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul T, kurtarılamadı.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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