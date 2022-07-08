Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde silahlı kavga sonucu yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki H.D. ve 22 yaşındaki F.T'nin yaralandığını ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldığını tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sokakta çok sayıda boş kovan buldu.

Polis, olayın sebebini tespit etmek ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.