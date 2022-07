Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan otomobil aniden yola fırlayan ata çarptı. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken araç sürücüsünün de hafif yaralandı.

Kazadan sonra telef olan atın yolda kalması nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin atı kaldırması üzerine trafik normale döndü.

Trafik kazalarının çoğunluğunun başıboş atlardan kaynaklandığını belirten vatandaşlar, bölgeden geçerken her an kaza riski yaşadıklarını belirterek “Bölgeyi tanıyanlar buradan geçerken her an yola at çıkmasına karşı dikkatli davranıyorlar. Ancak yabancılar için çok büyük tehlike oluşturuyor. Yolda 90 kilometre hızla seyir halindeyken bir anda yola atlar fırlıyor. Yetkililerin bu soruna çare bulmasını ve sahiplerinin de atları bu şekilde başıboş bırakmamasını istiyoruz” diye konuştular.