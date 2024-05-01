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Dünya
AA 01.05.2024 22:06

Blinken Gazze ile İsrail arasındaki sınır kapısını ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'la birlikte Gazze ile İsrail arasındaki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Blinken Gazze ile İsrail arasındaki sınır kapısını ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Kerim Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ziyaretlerinin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu toplantıya katıldıklarını bildirdi.

Toplantıda, İsrailli esirlerin iadesi ve "Hamas'ın ortadan kaldırılmasına yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi gerekliliğinin" ele alındığı belirtildi.

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Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yanı sıra Blinken ve Gallant'ın, Nir Oz Yahudi yerleşim yerini de ziyaret ettiği kaydedildi.

Gallant, Blinken'la toplantısının ardından yayımladığı video mesajda, "Hamas'ı yok etmeye, rehineleri ailelerine geri getirmeye kararlıyız." dedi.

Toplantıda ele aldıkları konuya ilişkin Gallant, Blinken'la Gazze'ye insani yardım akışını nasıl artırabileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

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Gallant ayrıca insani yardımların Gazze'ye geçişi için bugün Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Usdud (Aşdod) Limanı'nı açmaya karar verdiklerini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk, 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli ağır bir insanlık felaketi yaşıyor. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı bulunduğu, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

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