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Dünya
İHA 01.05.2024 23:20

Brezilya’yı sel vurdu: 8 ölü, 21 kayıp

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi kayboldu.

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Eyaletteki 100’den fazla şehir şiddetli yağışlardan etkilendi. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de kaybolduğunu açıklayarak, bin 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Eyalette önümüzdeki günlerde de "şiddetli yağışların" devam etmesi ihtimali nedeniyle "neredeyse tüm eyalette" sel riski uyarısında bulunuldu.

Eyalet Valisi Eduardo Leite, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin kayıpların yerini tespit etmek ve risk altındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için çalıştığını söyledi.

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