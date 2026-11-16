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Gündem
TRT Haber 16.11.2026 08:33

Bakan Fidan, Brüksel'de AB toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

Bakan Fidan, Brüksel'de AB toplantısına katılacak
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, program kapsamında Bakan Fidan, “Bölgelerarası Bağlantısallık” ve “Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi” başlıklı oturumlara katılacak.

Bakan Fidan'ın, toplantı marjında Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculăescu, Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihail Popşoi ile ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Avrupa Birliği
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