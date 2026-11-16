Bakan Fidan, Brüksel'de AB toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, program kapsamında Bakan Fidan, “Bölgelerarası Bağlantısallık” ve “Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi” başlıklı oturumlara katılacak.

Bakan Fidan'ın, toplantı marjında Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculăescu, Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihail Popşoi ile ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanıyor.