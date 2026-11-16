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Dünya
CNN International 16.11.2026 07:42

İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev: Milyonlar sokaklara çıktı

İspanya'da konut fiyatları ve yükselen kiralara tepki gösteren yaklaşık 4 milyon çalışan, 14 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel greve katıldı. Ülke genelinde iş yerleri kapatılırken limanlarda ve otomotiv fabrikalarında üretim büyük ölçüde durdu. Grev, 29 Kasım'da yapılacak erken seçim öncesinde hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.

İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev: Milyonlar sokaklara çıktı

İspanya'da derinleşen konut krizi ve artan kiralar nedeniyle milyonlarca çalışan genel greve gitti. Sendikaların açıklamasına göre çarşamba günü yaklaşık 4 milyon kişi iş bıraktı. 2012'den bu yana düzenlenen ilk genel grev, ülkenin en büyük iki işçi sendikası UGT ve CCOO'nun yanı sıra kiracı dernekleri tarafından da desteklendi.

Başkent Madrid başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi. Madrid'in en işlek caddelerinden Gran Via'da Primark, H&M ve Pull & Bear gibi mağazalar kepenk kapattı. Barselona'da da çok sayıda iş yeri olası olaylara karşı kapatıldı. Göstericiler, artan konut fiyatları ve kiralar nedeniyle kendi evlerine çıkamadıklarını dile getirdi.

İspanya Merkez Bankası verilerine göre ülkede yaklaşık 750 bin konutluk açık bulunuyor. Bu sayının 2028'e kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. İspanya Gençlik Konseyi'ne göre ortalama kira bedeli bin 176 euroya ulaşırken bu miktar, gençlerin ortalama aylık maaşının yaklaşık yüzde 98,7'sine karşılık geliyor.

Greve katılım özellikle limanlarda ve otomotiv sektöründe yüksek oldu. Sendikalar, bu alanlarda katılım oranının yüzde 90'a ulaştığını, Volkswagen'in Navarra'daki ve SEAT'ın Barselona'daki fabrikalarında üretimin tamamen durduğunu açıkladı. Elektrik talebi de sabah saatlerinde yüzde 15,5'e kadar geriledi. Öte yandan polis, grevle bağlantılı olaylarda gün ortasına kadar 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Müdahalelerde 20 göstericinin yaralandığı belirtildi.

Genel grev, 29 Kasım'da yapılacak erken seçim öncesinde Başbakan Pedro Sanchez hükümeti üzerindeki baskıyı artırdı. Konut krizine yönelik düzenlemelerin parlamentoda reddedilmesi ve tahliyelerle ilgili protestoların büyümesi erken seçim kararında etkili olmuştu. İşveren temsilcileri ise çözümün daha fazla konut inşa edilmesi ve inşaat ile konut alımındaki vergilerin düşürülmesi olduğunu savunuyor.

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