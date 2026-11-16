Kenya'da tarikat liderine 191 kişinin ölümünden 200 yıl hapis cezası

Kenya'da Good News International Kilisesi'nin kurucusu Paul Mackenzie, müritlerini aç kalmaya zorlayarak 191 kişinin ölümüne neden olmaktan 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mombasa Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Mackenzie ile birlikte 20'den fazla kişi de cezalandırıldı.

Mackenzie, dünyanın Ağustos 2023'te sona ereceğini ve cennete ulaşmak isteyen müritlerinin oruç tutması gerektiğini vaaz ediyordu. Takipçilerini evlerini terk ederek ülkenin doğusundaki Shakahola Ormanı'na yerleşmeye ikna eden tarikat lideri, burada aç kalmanın onları Tanrı'ya yaklaştıracağını ve kurtuluşa ulaştıracağını söylüyordu.

Mahkeme, 191 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Mackenzie'ye, açlıktan ölenler nedeniyle 100 yıl, doğrudan cinayet sonucu hayatını kaybedenler nedeniyle de 100 yıl hapis cezası verdi. Hakim Diana Kavedza, ölüm cezasının tarikat üyelerinin ölümle İsa'ya kavuşacaklarına yönelik inançlarını güçlendirebileceğini belirterek bu cezayı uygulamadı.

Mahkemenin tespitlerine göre kurbanların 183'ü açlıktan hayatını kaybetti. Bunların 182'si çocuktu. Diğer 8 çocuk ise boğulma, boğazlarının sıkılması veya darp sonucu öldü. Hayatını kaybeden 191 kişinin 161'inin 9 yaşında veya daha küçük olduğu açıklandı. Mahkeme, tarikat üyelerinin hareketlerinin gardiyanlar tarafından kontrol edildiğini, oruç tutmaya karşı çıkanların zorlandığını ve çocukların yemek yemeye ya da kaçmaya çalıştıklarında cezalandırıldığını belirledi.

Shakahola Ormanı'nda toplu ölümlere ilişkin soruşturma kapsamında Nisan 2023'te başlatılan kazılarda şu ana kadar 400'den fazla kişinin cesedine ulaşıldı. Davada hüküm giyenlerin yakınlarını kaybeden aileler ise verilen cezanın acılarını dindirmeye yetmediğini belirtiyor. Yetkililer, bulunan diğer cesetlerle ilgili yeni suçlamaların da gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.