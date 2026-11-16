Dijital Konaklama Platformları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

Daha önce TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilen düzenleme; izin belgesi zorunluluğundan komisyon sınırına, ağır para cezalarından erişim engeline kadar pek çok yeni kural getiriyor.

Buna göre, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. 2 yıl geçerliliği bulunan ve devredilemeyen bu belgenin ücreti 5 milyon lira (her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak) olarak belirleniyor.

Platformların belge alabilmesi için dijital hizmet vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması, UETS adresi bildirmesi ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşı bir temsilci (tüzel kişi ise temsile yetkili en az bir kişisi Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim sermaye şirketi) belirlemesi gerekecek. İzin belgesi kapsamındaki uyuşmazlıklarda ise münhasıran Türk hukuku ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Teklifle, yabancı platformların yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda hizmet bedeli üzerinden vergiler hariç alabileceği tutar her ne ad altında olursa olsun yüzde 17'yi geçemeyecek. Platformlar ayrıca dijital hizmet vergisinin matrahı üzerinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

Belge doğrulama zorunluluğu ve kısıtlama yasağı

Platformlar, yalnızca Bakanlıktan turizm belgeli konaklama tesisleri ile izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların tanıtım ve satışını yapabilecek, ilanlarda bu belge numaralarını doğrulayarak paylaşacak. Hizmet verenlerin alternatif kanallardan farklı fiyattan satış ya da reklam yapması kısıtlanamayacak; tesisler kampanyalı hizmet satışına zorlanamayacak ve nesnel bir ölçüt olmadan sıralamalarda geriye düşürülemeyecek.

Ağır para cezaları ve erişim engeli

Yükümlülüklere aykırı hareket eden platformlara ihlalin türüne göre 200 bin liradan 500 bin liraya kadar, müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik veya hiç verilmemesi durumunda ise sözleşme başına 50 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Yüzde 17 sınırının aşılması veya sözleşmesiz haksız bedel alınması halinde ise haksız alınan tutarın 10 katı ceza kesilecek. Aykırılıkların tekrarı ya da ülke turizmini baltalayıcı faaliyetlerde izin belgesi iptal edilecek. İzinsiz faaliyet gösteren, belgesi iptal edilen veya süresi dolan platformlara Bakanlık kararıyla erişim engeli uygulanacak.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Türkiye'de halihazırda faaliyette bulunan yabancı dijital konaklama platformlarının, izin belgesi almak için 3 ay içinde Bakanlığa başvurması gerekecek.