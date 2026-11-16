Estonya, Rusya sınırındaki tüm geçiş noktalarını kapatıyor

Estonya, savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir insansız hava aracı üreticisine yönelik sabotaj girişiminin ardından Rusya ile tüm sınır geçişlerini kapatacağını duyurdu. Kararın 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceği açıklandı.

Estonya İç Güvenlik Servisi Kapo, cumartesi sabahı Threod Systems şirketine yönelik saldırı girişimiyle bağlantılı 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Uzun menzilli saldırı ve keşif amaçlı insansız hava araçları üreten şirketin güvenlik ekibinin müdahalesi sayesinde olayda yaralanan olmadı ve herhangi bir hasar meydana gelmedi. Yetkililer, saldırının binada patlama ve yangın çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Estonya makamları, saldırının Rus askeri istihbarat servisi GRU'nun talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'inin tutuklu yargılanması için mahkemeye başvuruldu. Estonya Başbakanı Kristen Michal, sınır kapatma kararının yeni saldırı riskini azaltmayı ve savunma sanayisine yönelik saldırıların kabul edilmeyeceği mesajını vermeyi amaçladığını söyledi.

Michal, saldırı girişimini Estonya'nın Ukrayna'ya verdiği destekle ilişkilendirdi. Rusya'nın hedefinin ülkeyi korkutmak, tereddüde düşürmek ve Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmak olduğunu savunan Michal, ülkesinin güvenlik önlemlerini artıracağını ve Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti.

Estonya'nın Rusya ile Narva, Koidula ve Luhamaa olmak üzere üç sınır geçiş noktası bulunuyor. Kapatma kararının ne kadar süreyle uygulanacağı ise açıklanmadı. Öte yandan Estonya, ağustos ayında insansız hava aracı üreticisi Milrem Robotics'e düzenlenen kundaklama saldırısından da Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Moskova ise önceki saldırıya ilişkin suçlamaları reddetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yeni sınır kapatma planını ise Rusya karşıtı bir tutum olarak nitelendirdi.