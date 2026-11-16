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Dünya
BBC 16.11.2026 07:02

ABD’de uçuş krizi sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi veya gecikti

ABD’de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arızanın üzerinden iki gün geçmesine rağmen uçuşlardaki aksama devam ediyor. Pazar günü 8 bin 800’den fazla uçuş gecikirken, 2 bin 400 sefer iptal edildi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçuşların normale dönmesinin pazartesi gününü bulabileceğini açıkladı.

ABD’de uçuş krizi sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi veya gecikti

ABD genelinde cuma günü yaşanan hava trafik kontrol sistemi arızasının etkileri devam ediyor. Ülke çapında uçuşların durdurulmasına neden olan teknik sorun, hafta sonu boyunca havalimanlarında yoğunluğa ve binlerce seferin aksamasına yol açtı.

Uçuş takip platformu FlightAware verilerine göre, pazar günü 8 bin 800'den fazla uçuş gecikirken, 2 bin 400 sefer iptal edildi. Cumartesi günü ise 5 bin 900'den fazla uçuş iptal edilmiş, 7 binden fazla sefer gecikmişti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakların ve mürettebatın farklı noktalarda kalması nedeniyle operasyonların normale dönmesinin zaman alacağını belirtti. Duffy, sistemdeki aksaklıkların pazartesi gününe kadar devam edebileceğini söyledi.

İlk belirlemelere göre arızanın, Arkansas eyaletinin El Dorado kentinde kurulan ve bakır kabloların fiber optik altyapıyla değiştirilmesi kapsamında devreye alınan bir bilgisayar yönlendiricisinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Hatalı sinyaller göndererek ağı etkileyen cihazın yol açtığı sorunun ardından, cuma günü yerel saatle 15.54'te ABD'den kalkması planlanan tüm uçaklar için kalkış durdurma kararı alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise hava trafik kontrol sisteminin modernize edilmesi için Kongre'ye daha fazla kaynak ayrılması çağrısında bulundu. Uzmanlar, onlarca yıldır yeterli yatırım yapılmayan ABD hava trafik kontrol altyapısının kapsamlı biçimde yenilenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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