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Dünya
AA 16.11.2026 08:00

İran: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri mayına çarparak infilak etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusunun yönlendirmesi ve savaş uçaklarının desteğiyle boğazın güneyindeki güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini ileri sürdü.

İran: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri mayına çarparak infilak etti

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankerlerin mayına çarpmasının ardından meydana gelen şiddetli patlamaların Hürmüz Boğazı'nı saatlerce aydınlattığı belirtildi.

Söz konusu 2 tankerin, dün patlayan iki tankerin yakınında infilak ettiği öne sürülürken, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

Patlamalar sonucu oluşan kirliliğin boğazın kıyılarına yayıldığı ifade edilen açıklamada, tankerlerin hedef alınmasının ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerinin ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirilen bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi.

Petrol şirketlerinin sahiplerine yönelik uyarıda bulunulan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda oluşturulduğu belirtilen güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısında bulunuldu.

ABD'li askeri yetkililerin açıklamalarına güvenerek bu güzergahı kullanmaya çalışan şirketlerin tankerlerinin tehlikeye gireceği kaydedildi.

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İran Hürmüz Boğazı
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