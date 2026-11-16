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Dünya
CBC News 16.11.2026 08:38

Sınavda birinci olan kişi yapay zeka ile kopya çektiğini itiraf etti

Güney Kore'de bu yıl vergi muhasebecisi adaylarına yönelik düzenlenen ulusal sınavda birinci olan kişinin aldığı puanlar gerçek olamayacak kadar yüksek görünüyordu. Şüphe duyanlar, sınav birincisinin pazar günü üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini itiraf etmesiyle haklı çıktı.

Sınavda birinci olan kişi yapay zeka ile kopya çektiğini itiraf etti

Söz konusu skandal, adayın nisan ve temmuz aylarında yapılan iki ayrı sınavdaki yüzlerce soruda neredeyse tam puan almasının ardından aylardır süren spekülasyonları takip etti. Bu gelişme, perşembe günü gerçekleştirilecek yüksek katılımlı yıllık üniversite giriş sınavının organizatörleri üzerindeki baskıyı da artırdı.

Soyadının Han olduğunu belirten aday, Avukat Lee Don-ho adlı YouTube kanalında özür dileyerek elektronik cihazlar ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini söyledi. Han, sınavı birincilikle geçmesinin adil bir çabanın sonucu olmadığını ifade etti.

Mikro kamera ile soruların fotoğrafını çekti

Han, sınav sorularının fotoğraflarını mikro kamerayla çektiğini, bu görüntüleri bir yapay zeka aracına gönderdiğini ve cevapları akıllı telefondan kontrol ettiğini anlattı.

Yüzünde maskeyle kamera karşısına geçen Han, Seul polisine yazılı bir itiraf sunduğunu da sözlerine ekledi.

Standart testlerin toplumsal hareketliliği ve kariyer yolculuklarını büyük ölçüde belirlediği ülkede yaşanan bu skandal, perşembe günkü yıllık ulusal üniversite giriş sınavına sadece dört gün kala büyük yankı uyandırdı.

Hükümetten üniversite sınavı öncesi acil önlem

Üst düzey bir cumhurbaşkanlığı ofisi yetkilisi pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ofisin konuyu çok ciddiye aldığını ve üniversite giriş sınavının gelecek hafta yapılacak olması nedeniyle karşı önlemler hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yetkili, yeminli mali müşavirlik sınavında olası kopya iddialarına ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı politika başdanışmanının konuyu ele almak üzere öğleden sonra acil bir toplantı düzenleyeceğini de aktardı.

Başbakan Han Seong-sook ise cuma günü yaptığı açıklamada, birçok Güney Koreli öğrencinin hayatlarının büyük bölümünü hazırlanarak geçirdiği yüksek stresli ulusal üniversite giriş sınavı öncesinde yapay zeka destekli kopya konusundaki kamuoyu endişelerini kabul etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin üniversite giriş sınavının adil ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için önceden kapsamlı hazırlık yapacağı ve süreci sonuna kadar yakından denetleyeceği kaydedildi.

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