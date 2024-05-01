Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.05.2024 15:36

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatı çabalarını görüşmek için İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi
[Fotograf: Reuters]

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde görüştüğü belirtildi.

Netanyahu ile Blinken arasındaki baş başa görüşmenin ardından genişletilmiş toplantının yapıldığı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'in "Walla" internet sitesindeki habere göre Netanyahu, Hamas Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması talebinde ısrara devam ederse esir takası mutabakatını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haberde ayrıca Netanyahu'nun esir takası mutabakatına varılmaması halinde İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını başlatacağı mesajını Blinken'a aktardığı kaydedildi.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söylemişti.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'deki hükümet: Gazze'deki işsizlik oranı yüzde 75'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı
16:51
Bakan Tekin: Öğretmen atamalarına ilişkin kadro miktarı haftaya açıklanacak
16:49
Türkiye, İsrail'e karşı UAD'de açılan davaya müdahil olacak
16:27
Platform devrildi, kalıp demirlerinin altında kalan 3 işçi yaralandı
16:23
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işçilere yüzde 27 ek zam yaptı
16:25
Filistinli eczacı Refah'ta "çadırdan" eczane açtı
Tekirdağ'da kanola ve buğday tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor
Tekirdağ'da kanola ve buğday tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor
FOTO FOKUS
Işık ihlali yapan araç yayaya çarptı, takla atarak alev aldı
Işık ihlali yapan araç yayaya çarptı, takla atarak alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ