Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde görüştüğü belirtildi.

Netanyahu ile Blinken arasındaki baş başa görüşmenin ardından genişletilmiş toplantının yapıldığı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'in "Walla" internet sitesindeki habere göre Netanyahu, Hamas Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması talebinde ısrara devam ederse esir takası mutabakatını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haberde ayrıca Netanyahu'nun esir takası mutabakatına varılmaması halinde İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını başlatacağı mesajını Blinken'a aktardığı kaydedildi.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söylemişti.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.