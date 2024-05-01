Hafif Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.05.2024 15:04

BM Raportörü, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine karşı polisin sert müdahalesi karşısında dehşete kapıldığını belirtti.

BM Raportörü, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi
[Fotograf: Reuters]

Albanese, ABD'deki gösterilere polisin sert müdahalesinin yer aldığı görüntüleri alıntılayarak X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Yabancı bir ülke tarafından yapılan soykırıma karşı ABD üniversitelerindeki protestolara polisin şiddetle müdahale etmesi karşısında dehşete kapıldığını kaydeden Albanese, bu durumun olabildiğince kötü bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Albanese, öğrencilerin ve akademisyenlerin güvende olması gerektiğine işaret ederek "(Gazze'de) Soykırım son bulsun. Adalet ve akıl üstün gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Avustralya'nın 2 Hint casusu 2020'de sınır dışı ettiği ileri sürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Gönüllü gençler camilerin zarar gören süslemelerini onarıyor
15:11
"Şike operasyonu"nda teknik direktör ile kaleci gözaltında
15:13
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü
15:08
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
14:46
Şırnak şehitlerine veda
15:00
2 terörist etkisiz hale getirildi
"Asrın felaketi"nin merkez üssünde inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
"Asrın felaketi"nin merkez üssünde inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
FOTO FOKUS
Işık ihlali yapan araç yayaya çarptı, takla atarak alev aldı
Işık ihlali yapan araç yayaya çarptı, takla atarak alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ