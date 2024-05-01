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Dünya
AA 01.05.2024 13:40

ABD, ülkede yakını bulunan Filistinlileri mülteci olarak kabul etmeye hazırlanıyor

ABD yönetiminin, ABD ile bağlantısı bulunan Filistinlileri mülteci olarak ülkeye getirmeyi planladığı bildirildi.

ABD, ülkede yakını bulunan Filistinlileri mülteci olarak kabul etmeye hazırlanıyor

CBS News resmi haber sitesinde yer alan haberde, federal belgelerdeki bilgilere yer verilerek, ABD kurumlarındaki üst düzey yetkililerin İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki Filistinlerin ABD'ye yerleştirilmesine ilişkin farklı seçenekleri görüştüğü belirtildi.

Haberde, ABD vatandaşı veya ülkede oturumu olan bir yakını bulunan Filistinlilere yönelik çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

ABD'de yakını bulunan Filistinlilere yönelik olan bu uygulamanın, savaşta zarar gören Gazze'den çıkanlara "güvenli bir liman" imkanı sunmasının planlandığı aktarıldı.

Gazze'den Mısır'a kaçmayı başarabilenlere ABD Mülteci Kabul Programı çerçevesinde mülteci statüsü verileceği belirtildi.

Haberde, ABD'li yakını bulunan Filistinlerin Gazze'den çıkmasına da yardımcı olunabileceğine vurgu yapılırken, bunun için Mısır ile işbirliği yapılacağı kaydedildi.

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